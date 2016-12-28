«ديوان المراقبة» يرصد 342 من غير المستحقين للإسكان في مجمعات «الصحة»

تواصل – الرياض:

قال ديوان المراقبة العامة، إنه رصد أخيراً مخالفات عديدة في خدمات الإسكان التابعة لوزارة الصحة، أبرزها وجود 342 من الساكنين بالمجمعات السكنية غير مستحقين للسكن.

وأظهرت الملاحظات التي تضمنها التقرير المفصل المعد من قبل الديوان، بعد فحصه وتقييمه لأداء خدمات الإسكان التابعة للصحة، تحويل عدد من الوحدات السكنية ومراكز الترفيه الاجتماعية إلى مبانٍ إدارية، بحسب “مكة”.

وطالب الديوان وزارة الصحة، بسرعة معالجة ما تضمنه التقرير من ملاحظات وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وموافاته بما يتخذ من إجراءات نظامية بشأنها، والتأكيد على الجهات المشمولة برقابة الديوان بمتابعة ملاحظاته أولاً بأول.

وحث التقرير وزارة الصحة بمحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها، والالتزام بالرد عليها، وإيضاح الإجراءات التي اتخذت والتي أبدى الديوان ملاحظاته بشأنها.

وحوى التقرير المخالفات المرصودة الآتية:

1 – وجود 342 غير مستحقين للسكن بالمجمعات.

2 – تحويل وحدات سكنية ومراكز ترفيه إلى مبانٍ إدارية.

3 – قلة المرافق الاستثمارية في المجمعات السكنية التابعة للوزارة.

4 – تقاعس الإدارة العامة للإسكان عن عدد من المهام المنوط بها تنفيذها.