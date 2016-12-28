 مصدر: 75% من مديري «المراكز الصحية» فشلوا في اختبارات التقييم | صحيفة تواصل الالكترونية

مصدر: 75% من مديري «المراكز الصحية» فشلوا في اختبارات التقييم

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مصدر: 75% من مديري «المراكز الصحية» فشلوا في اختبارات التقييم

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الصحة، أنها تجري عملية إعادة تقييم لأداء المراكز الصحية في جميع مناطق المملكة، عقب الاختبارات السابقة للتقييم الذي فشل فيه ثلاثة أرباع المديرين بنسبة 75%.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أن أداء تلك المراكز بحاجة إلى تحسين، وأنه يجب تطوير مكامن الخلل وتطويرها، بحسب ‘‘الاقتصادية‘‘.

وذكر المصدر، أنه تم تمديد فترة العمل في بعض المراكز الصحية في بعض المدن، كما أنه يجري تقييم المباني التي تم اختيارها كمراكز صحية سواء المستأجرة أو المملوكة للوزارة.

وبشأن ضعف أداء مختبرات التحليل في تلك المراكز، أكد المصدر أن الوزارة تعمل على مبادرات جديدة لتطوير أداء المختبرات في المستشفيات والمراكز الصحية من بينها ‘‘المختبر الإلكتروني‘‘، والذي يتيح معرفة نتيجة التحليل إلكترونيا بعملية سريعة ومبسطة مرتبطة بالطبيب والمريض.

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