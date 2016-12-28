 «المرور» يوضح حقيقة تركيب كاميرات لرصد مخالفات حزام الأمان | صحيفة تواصل الالكترونية

«المرور» يوضح حقيقة تركيب كاميرات لرصد مخالفات حزام الأمان

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«المرور» يوضح حقيقة تركيب كاميرات لرصد مخالفات حزام الأمان

تواصل – الرياض:

نفت الإدارة العامة للمرور وجود كاميرات رصد آلي لتسجيل مخالفات عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الجوال أثناء القيادة حتى حينه.

وأشارت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إلى أنه لا صحة لما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وردّ المرور على استفسار مواطن حول مدى صحة قيام نظام “ساهر” بتصوير مخالفات ربط حزام الأمان، بالنفي وعدم صحة الأمر، قائلاً: “لا يوجد حتى الآن كاميرات رصد آلي لرصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الجوال أثناء القيادة”.

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