 مواطن يرصد وظائف مقتصرة على الأجانب برواتب تصل لـ45 ألفاً.. و«العمل» تتوعد | صحيفة تواصل الالكترونية

مواطن يرصد وظائف مقتصرة على الأجانب برواتب تصل لـ45 ألفاً.. و«العمل» تتوعد

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مواطن يرصد وظائف مقتصرة على الأجانب برواتب تصل لـ45 ألفاً.. و«العمل» تتوعد

تواصل – سعود الخالد:

توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مَن يُقصِرون وظائفَ معينةً على جنسيات أجنبية متنوعة، ومنْع المواطن من التنافس عليها، مؤكدة أنها تعد مخالفة.

وكان أحد المواطنين قد رصد على حسابه بـ “تويتر” عدداً من الوظائف عالية الدخل، مخصصة للأجانب من جنسيات محددة، ما بين المصرية واللبنانية والباكستانية.

وجاء رد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي في الموقع، ليؤكد أن الإعلان عن قصر الوظائف على جنسية محددة يعتبر مخالفاً.

ووعد أبا الخيل في تغريدته بالتأكد من الحالات التي تم طرحها، والتي شملت وظيفة براتب 45 ألف ريال مخصصة لذوي الجنسية المصرية، وثانية بـ40 ألفاً مخصصة لذوي الجنسية اللبنانية، وأخرى في مجال الدعم التقني لذوي الجنسيات الباكستانية والأردنية والهندية والفلبينية.

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