 أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة دليل بنت عبدالله | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة دليل بنت عبدالله

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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة دليل بنت عبدالله

تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم صلاةَ الميت على سمو الأميرة دليل بنت عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جلوي – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأمَّ سماحةُ مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المصلين.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة إخوة الفقيدة صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير سلمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالله.

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