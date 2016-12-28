حملة بالطائف على محلات بيع السجائر والشيشة الإلكترونية

تواصل – الطائف:

نفّذت أمانة الطائف، ممثلة في الإدارة العامة للأسواق، حملة واسعة على محلات بيع وتداول السجائر والشيشة الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من المحلات التي تبيعها رغم قرار منعها، ودون اكتراث بمخاطرها الصحية، وشارك في الحملة مندوب برنامج مكافحة التدخين بصحة الطائف.

تأتي هذه الحملة، استكمالا لحملة الأمانة على محلات بيع النحاسيات ومستلزمات الفحم التي بدأتها مؤخراً، وتم رصد العديد من المحلات التي تبيع السجائر والشيشة الإلكترونية دون علم بمنعها.

وتم أخذ تعهدات على عدد من المحلات بعدم تداولها مرة أخرى، والتخلص من المعروض حفاظاً على الصحة العامة، بحسب ‘‘الرياض‘‘.