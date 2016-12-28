جامعة طيبة: الظروف التشغيلية أجّلت قبول طلاب التجسير بـ«التمريض»

تواصل – خالد العبدالله:

أكدت جامعة طيبة، أن سبب تأجيل قبول الطلاب الجدد في برنامج التجسير بكلية التمريض، سببه الظروف التشغيلية، مضيفة أنه يوجد أكثر من 500 طالب وطالبة، يواصلون دراستهم في البرنامج نفسه، دون رسوم دراسية أو مشاكل أكاديمية.

وأوضح المركز الإعلامي في ‘‘بيان‘‘ صحفي اليوم الجمعة، أن إدارة الجامعة قررت تأجيل قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، مبيناً أنه لم يتم قبولهم بشكل نهائي وسيتم تمكينهم من الدراسة في حال زالت تلك الظروف، انطلاقاً من حرص الجامعة على منح الفرصة لإكمال الدراسة الجامعية.