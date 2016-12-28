فوز 5 فرق تطوعية بجوائز برنامج «بوح البنات»

تواصل – سعود الخالد:

فازت 5 فرق تطوعية، في ختام مسابقة برنامج ‘‘بوح البنات‘‘ الموسم الأول، للفرق التطوعية التابعة للجهات الرسمية بالمملكة بشراكة استراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية، وبرعاية مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، وبحفاوة كبيرة من شبكة المجد الفضائية.

واتسمت حلقة تتويج ‘‘بوح البنات‘‘، والتي يمثل عددها الخمسين في هذا الموسم، بطابعها الاحتفالي حيث تعددت وتنوعت فقراتها، وابتدأت بتقرير ختامي لهذا الموسم ثم تبعتها اتصالات من العديد من البنات المتابعات للبرنامج، ثم تم الاستماع لأنشودة شارة بوح البنات والتي أداها المنشد محمد الغزالي والمنشد جهاد اليافعي.

وأشاد ممثل شبكة المجد الأستاذ عبدالعزيز القحطاني في كلمته بأهمية البرنامج وحرص الشبكة على استمراره، ثم تبعتها أنشودة فتاة الدين والتي أداها المنشد عبدالعزيز الخوفي، تبعها عرض لتقييم الجمهور للبرنامج والذي وصل 95‎%‎ بوجه عام بين الممتاز والجيد جدا.

تبع ذلك كلمات للممثلات الفرق الخمس الأوائل وهم فريق فجر التطوعي من العيص وفريق مفاز من المجمعة وفريق عطاء المهاجرات من مكة، وفريق ذات النطاقين من مكة وفريق ارتواء من الرياض.

وكرمت الجهات الرسمية، التي احتضن هذه الفرق التطوعية، حيث تم تقديم درع تذكاري لراعي المسابقة مؤسسة سليمان الراجحي استلمه الدكتور خليل القصيمي المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي بالمنطقة الشرقية، ودرع تذكاري من البرنامج لشبكة المجد الفضائية استلمه الأستاذ عبدالعزيز القحطاني.

وفِي لحظات مليئة بالترقب، أعلن عن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة بوح البنات الكبرى للفرق التطوعية، التابعة للجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية وكانوا على النحو التالي:

فريق فجر التطوعي بالعيص – 60 ألف ريال. فريق ارتواء التطوعي بالرياض – 30 ألف ريال. فريق ذات النطاقين التطوعي بمكة – 8000 ريال. فريق عطاء المهاجرات التطوعي بمكة – 8000 ريال. فريق مفاز التطوعي بالمجمعة – 8000 ريال.

أرقام :

– خمسون حلقة.

– المستفيدات حضوريا وإلكترونيًّا 10ملايين.

– الجهات الحكومية والأهلية المتعاونة : أكثر من 60 جهة.

– عدد الحملات المنفذة : 28 حملة.

– عدد المدن : 11 مدينة.

– المتطوعات المشاركات في تنفيذ الحملات : 1184 متطوعة.

– ملايين المتابعين والمتابعات فضائيًّا.

ويستأنف البرنامج موسم 2017 بحلقة عنوانها (كيف تبني فريقك التطوعي؟)