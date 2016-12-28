5 علامات تظهر بالأذن تحذرك من مشكلة صحية

تواصل – وكالات:

لا تكمن أهمية آذاننا في تنسيق الموجات الصوتية ولكن في الحقيقة توجد العديد من العلامات التي تظهر على الأذن تنبئ بوجود مشكلات صحية عديدة والتي رصد بعضها موقع Medical Daily:

1- ضعف وفقدان السمع

ضعف وفقدان السمع التدريجي قد يكون علامة على وجود مشكلة بالأذن الداخلية، أو وجود عدوى بالأذن ونمو عظام شاذة أو إصابة بورم في الأذن.

وجدت دراسة أجريت عام 2008 من المعهد الوطني للصحة أن فقدان السمع هو أمر مشترك بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر، وتقول هذه الدراسة إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر يرتفع فرصة إصابتهم بفقدان السمع مقارنة بغيرهم من الأشخاص الطبيعيين.

2- رنين الأذن

رنين الأذن حالة تصيب شخصاً من كل 5 أشخاص، وقد تكون علامة على فقدان السمع المرتبط بالعمر أو اضطراب الدورة الدموية.

وتقول الدراسات إن التعرض لفترات طويلة للأصوات العالية هو السبب الأكثر شيوعاً للإصابة برنين الأذنين فتقول الدراسة إن 90٪ من الأشخاص الذين يعانون من هذا الرنين يكون لهذا السبب، فالضوضاء تسبب تلفاً دائماً في الخلايا الحساسة للصوت في القوقعة وهو جهاز على شكل حلزوني في الأذن الداخلية، بحسب “اليوم السابع”.

3- شعر الأذن

في دراسة أجريت في الولايات المتحدة عام 1984 نشر باحثو هذه الدراسة مقالا في مجلة نيو إنجلند الطبية قالوا فيها إن ظهور الشعر في الأذن له علاقة وثيقة بالإصابة بمرض الشريان التاجي وشملت هذه الدراسة 43 رجلاً و20 امرأة، ووجدت هذه الدراسة أن 90% من المشاركين في هذا البحث يعانون من مرض الشريان التاجي وشهدوا نمو شعر كثير.

4- شمع الأذن

تؤكد الدراسات أن ظهور شمع الأذن يمكن أن يكون مؤشراً للإصابة بمرض سرطان الثدي، كما أنه علامة على التعرض للسموم والمعادن الثقيلة والملوثات في البيئة.

5- احمرار الأذن

احمرار الأذن يمكن أن يشير إلى الإصابة بقصور الغدة الكظرية الموجودة في الكليتين، وهي المسؤولة عن إفراز هرمون الأدرينالين وقصور هذه الغدة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم وفقدان الوزن والفشل الكلوي.