جمرك الخفجي يحبط تهريب 9 آلاف طلقة شوزن (صور)

تواصل – الرياض:

تمكنت جمارك منفذ الخفجي، من إحباط ثلاث محاولات لتهريب كمية من طلقات الشوزن، بلغ إجمالي عددها 9 آلاف طلقة، مخبأة داخل أجزاء متفرقة بالمركبات القادمة.

وقال مدير عام جمرك الخفجي، عيد العنزي: ‘‘في العملية الأولى قدمت مركبة إلى الجمرك، وبإجراء عملية التفتيش عثر على كمية من طلقات الشوزن بلغ عددها 4 آلاف طلقة، كانت مخبأة بين أجزاء محرك المركبة وبخزان الوقود الأساسي، وذلك بعد تفريغه من الوقود واستخدام الخزان الاحتياطي‘‘.

وأضاف، في العملية الثانية، حاول المهرب إخفاء 3 آلاف طلقة في غطاء محرك المركبة ومكان البطارية الإضافية، وتجاويف الديكور الخلفي.

وذكر، أن المحاولة الأخيرة تم إحباطها عند إنهاء إجراءات المركبة الجمركية، حيث عُثر بداخلها على ألفي طلقة مخبأة بين المقعد الخلفي وشنطة المركبة بمكان مُعد للتهريب.

وأكد العنزي، أنه لم يتم التصريح عن جميع المضبوطات في المحاولات الثلاث، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.