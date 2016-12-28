وافد يقتل «خليجياً» داخل خيمة في حفر الباطن

تواصل- أحمد الشهري:

أطاحت الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن، بوافد قالت إنه تسبب في مقتل رجل خليجي ليل أمس في منطقة صحراوية بالقرب من منفذ الرقعي الحدودي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، إنه عند الساعة الرابعة من عصر أمس الخميس، تلقت شرطة محافظة حفر الباطن بلاغاً من رجل خليجي أفاد بأنه أثناء قدومه لزيارة عمه المتواجد بمخيمه الواقع بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم شمالي المحافظة، عثر عليه مقتولاً إثر تعرضه لإصابة شديدة في الرأس.

وأوضح الرقيطي، أنه فور تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن ملابساته، حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من فك غموض تلك الحادثة.

وكشفت التحريات الجنائية بحسب المتحدث الإعلامي، عن وجود خلاف نشب بين الوافد والخليجي أدى إلى مقتل الخليجي، بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس، والاستيلاء على مركبته والهرب بها، حيث تم ضبط الوافد، ومواجهته بما توفر لديهم من معلومات.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه تم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله تمهيداً لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.