 تحت شعار «أحب مكة».. 36 مدرسة تُفعِّل حقيبة «تعظيم البلد الحرام» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

تحت شعار «أحب مكة».. 36 مدرسة تُفعِّل حقيبة «تعظيم البلد الحرام» (صور)

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تحت شعار «أحب مكة».. 36 مدرسة تُفعِّل حقيبة «تعظيم البلد الحرام» (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

واصلت المدارس التابعة لإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، تفعيل حقيبة ‘‘تعظيم البلد الحرام‘‘ ضمن مشروع مجتمع القيم النبوية تحت شعار، ‘‘أحب مكة‘‘ وذلك بمشاركة أكثر من 36 مدرسة، تضم مراحل التعليم الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبعضاً من المعاهد التعليمية للبنين والبنات.

وتنوعت طُرق تفعيل حقيبة ‘‘تعظيم مكة‘‘ من دروس تربوية وكلمات وعظية ومسابقات هادفة، وزيارات لمعالم مكة التاريخية، وإنتاج مقاطع مرئية توضح حرمة مكة وبعض خصائصها.

الجدير بالذكر، أن الحقيبة تتضمن أربعة مفاهيم وهي: شرف الجوار، وقداسة المكان، والاستمتاع بالبيت الحرام، والحفاوة وحسن المعاملة، وكل مفهوم له وقت محدد ومسار خاص وفق آلية معينة طيلة العام الدراسي.

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