تعويضاً عن «البريفابريك».. «الإسكان» تقدم وحدات مدعومة ومجهزة

تواصل – الرياض:

بعد رفضها مشروع بناء المساكن الجاهزة ‘‘البريفابريك‘‘، قالت وزارة الإسكان ‘‘إنها بصدد توقيع مزيدٍ من الاتفاقات مع شركات محلية ودولية عدة لتنفيذ وحدات جديدة على مستوى المملكة، بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين، وبرامج تمويلية مدعومة من الدولة‘‘.

وأكدت الوزارة، أنها تطلع حاليًّا على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية، وتعمل على درسها، والنظر في إمكان الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية.

وفي هذا الغطاء وقّعت الإسكان، أمس الخميس، اتفاقًا مع مجموعة شركات التميمي للتطوير العقاري، لتصميم وإنشاء خمسة آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن المطورين العقاريين الذين يجري التوقيع معهم، يسهمون مع الوزارة في خدمة المواطنين عبر توفير بيئة سكنية ملائمة على مستوى السعر والمواصفات.