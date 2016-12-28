الرياض.. توقيف 6 باكستانيين سرقوا 134 جهاز تكييف من جدة

تواصل- سعود الخالد:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبضَ على 6 متهمين من الجنسية الباكستانية، تورطوا في سرقة 134 جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال والهرب بها من محافظة جدة إلى الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، إنه في إطار التعاون المشترك بين شرطة المناطق، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من الإطاحة بـ “6” جناة من الجنسية الباكستانية تورطوا في سرقة 134 جهاز تكييف تجاوزت قيمتها مليون ريال والهرب بها من محافظة جدة لمدينة الرياض.

وكانت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض قد تلقت معلومات من شرطة منطقة مكة المكرمة، محافظة جدة تشير إلى قيام وافد باكستاني الجنسية بسرقة عدد كبير من أجهزة التكييف بعد تحميلها بهدف إيصالها للعاصمة المقدسة، وارتكابه الفرار إلى جهة غير معلومة.

وعلى إثره قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية العاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المرتبطة بشرطة المنطقة.

حيث تم رصد الشاحنة وتحديد موقع تواجدها في أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض وأسفرت الجهود عن ضبط سائق الشاحنة قبل أن يتمكن من تصريف المسروقات، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه ومشاركة 5 متهمين آخرين من جنسيته في التخطيط والعزم على تصريف المسروقات واقتسام ثمنها، حيث تم ضبطهم جميعاً من خلال كمين محكم.

وقال الميمان “تم التحفظ عليهم جميعاً والمضبوطات رهن استكمال إجراءات تسليمهم للجهة الطالبة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص”.