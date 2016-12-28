شرطة جدة تطيح بـ6 آسيويين تخصصوا في سرقة معلومات العملاء البنكية

تواصل – خالد العبدالله:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن الأجهزة الأمنية تتبعت البلاغات التي وردت إليها عن سرقة معلومات بطاقات العملاء البنكية، وتم تحديد 6 أشخاص آسيويين، عثر بحوزتهم على قِطع من قارئ المعلومات وشريط لاصق مطابق لما عثر عليه في وقت سابق.

وأضاف القرشي، أن هذا الإنجاز جاء بعد وقوع عدة حوادث احتيال بنكي، من خلال تركيب أجهزة إلكترونية على أجهزة السحب الآلي من البنوك لسرقة معلومات بطاقات العملاء، في محافظة جدة وضبط شخصين من جنسية آسيوية.

وأوضح متحدث شرطة مكة، أنه بعد وضع الخطة الأمنية، للتأكد عما إذا كان هناك أشخاص آخرون، بعد أن تلقت الجهات الأمنية حوادث مماثلة في محافظات أخرى، على ضوء تلك البلاغات، تم تكوين الفريق الأمني من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، ووضع الخطط اللازمة والقيام بسلسلة من الإجراءات البحثية، ومراقبة البنوك، وعمل جولات ميدانية على مكائن الصرافات الآلية حتى تم ضبط الجناة.