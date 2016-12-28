ردا على واشنطن.. روسيا تطرد 35 دبلوماسيا أمريكيا

تواصل – وكالات:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده ستطرد 35 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات التي أعلنتها واشنطن ضد موسكو، لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال لافروف في مقابلة نقلها التلفزيون إن وزارة الخارجية، اقترحت على بوتين، إعلان 31 دبلوماسيا في السفارة الأمريكية في موسكو، وأربعة دبلوماسيين في القنصلية الأمريكية العامة في سان بطرسبورغ (شمال غرب) أشخاصا غير مرغوب فيهم.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد طردت مساء أمس الخميس، 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو، وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة.

وقال مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة ستغلق مجمعين روسيين في ماريلاند ونيويورك يستخدمان في أنشطة مرتبطة بالمخابرات، مشيراً إلى أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من الوصول إلى المجمعين، بحسب “رويترز”.