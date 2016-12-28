 رغم الهدنة.. «قوات الأسد» تنتهك الاتفاق وتقصف حماة بالمدفعية والصواريخ | صحيفة تواصل الالكترونية

رغم الهدنة.. «قوات الأسد» تنتهك الاتفاق وتقصف حماة بالمدفعية والصواريخ

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رغم الهدنة.. «قوات الأسد» تنتهك الاتفاق وتقصف حماة بالمدفعية والصواريخ
تواصل – وكالات:

انتهكت قوات اﻷسد اتفاق وقف إطلاق النار بعد ساعات من بدء سريانه في ريفي دمشق وحماة، عبر قصف بالمدفعية والصواريخ، على مدينة حلفايا ومنطقة الترابيع جنوبها وطيبة اﻹمام وقرية الناصرية في الريف الشمالي لحماة.

كما قصف الحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد جرود وادي برد بريف دمشق بالصواريخ والمدفعية، وأفاد نشطاء بقصف درعا البلد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس: ‘‘إن نظام اﻷسد وافق على الالتزام بالهدنة، إلا أن بشار اﻷسد تحدّث أمس عن استمرار ما وصفه بـ”الحرب على اﻹرهاب” معتبرًا أن الحرب لم تنتهِ بعد‘‘.

وقدّمت روسيا نفسها كضامن لإلزام نظام اﻷسد بالهدنة، واعتبر المتحدث باسم وفد المقاومة المفاوض في أنقرة أسامة أبو زيد، أن ذلك مرهون بمدى وفاء موسكو بتعهداتها، فيما لم يصدر أي تعليق من اﻷطراف المعنية على انتهاك الهدنة.

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