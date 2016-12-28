الأرصاد: توقعات بعوالق ترابية على غرب وجنوب المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الشرقية من غرب وجنوب غرب المملكة، كما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.