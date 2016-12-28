 بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا | صحيفة تواصل الالكترونية

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

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بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

تواصل – وكالات:

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس – الجمعة بالتوقيت المحلي في سوريا.

وأكد المستشار القانوني للجيش الحر وعضو وفد التفاوض، أسامة أبو زيد في مؤتمر صحافي في أنقرة، أن الاتفاق هو هدنة شاملة لجميع المناطق السورية، ولا يتضمن أي استثناءات.

وتابع أن الاتفاق يشمل كل الفصائل المتواجدة على الأراضي السورية من دون استثناء، وفقا لـ”العربية نت”.

وأضاف أن اتفاق الهدنة لا يشمل وحدات الحماية الكردية وداعش، موضحا أن مفاوضي روسيا “تفاوضوا معنا كضامن للنظام السوري، ولم نجتمع مطلقاً بأي ممثل عن النظام أو إيران”.

 

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