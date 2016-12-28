سوريا.. مدرعات روسية تتجول في أحياء «حلب» الشرقية (صور)

تواصل – بدر العبدالرحمن :

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور تظهر مدرعات الجيش الروسي المحملة بالجنود وهي تتجول في الأحياء الشرقية لمدينة “حلب”.

وتأتي هذه الصور بالتزامن مع توقيع المعارضة السورية ونظام بشار الأسد في أنقرة على اتفاق وقف إطلاق النار برعاية “روسية – تركية”، والتي بدأ سريانها منتصف هذه الليلة.

يذكر أن قوات بشار الأسد المدعومة بميليشيا “حزب الله” والمرتزقة الأجانب وميليشيات الحرس الثوري الإيراني والطيران الروسي، سيطرت على الأحياء الشرقية لحلب بعد قصف وحصار عنيف للمدنيين دام لمدة 6 أشهر.