أوَّل صور مسربة لهاتف «LG G6» الجديد

تواصل ـ وكالات:

تشير التوقعات إلى عدم حدوث تغييرات جذرية على هاتف إل جي “جي 6” مثل سابقه “جي 5″، والذي ظهرت مؤخراً أولى صوره المُسرَّبة، والمنتظر إطلاقه في المؤتمر العالمي للجوال 2017م.

وكشفت الصور المسرَّبة اثنتين من الكاميرات الخلفية مع فلاش، وأسفل منها ماسح البصمة، وكاميرا أمامية، وسماعة مكالمات، وذو هيكلٍ معدني، ولن يحصل على تصميم نمطي، أو يحتوي على وحدات منفصلة.

ويتوقع أن يحتوي إل جي “جي 6” على شاشة 5.3 بوصة، ومعالج كوالكوم سناب دراجون 835، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت، بحسب موقع “عالم التقنية”.

ويشتمل الجزء العلوي من الهاتف على ميكرفون، ومنفذ لسماعة الأذن، ومنفذ من نوع USB – C بالجزء السفلي، بالإضافة إلى ميكروفون وسماعة.