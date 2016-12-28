اقتصاديون: 60 دولاراً لبرميل النفط بنهاية العام المقبل

تواصل – وكالات:

توقع نحو 30 اقتصادياً ارتفاع أسعار النفط تدريجياً إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2017، وأن المزيد من الصعود تكبحه قوة الدولار، مع انتعاش مرجَّح لإنتاج النفط الأمريكي، واحتمال عدم تقيد “أوبك” بالتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها.

ورأى الخبراء في تقرير نشرته “رويترز” الخميس، أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستبلغ في المتوسط 56.90 دولار للبرميل العام القادم، والتقدير الحالي منخفض بشكل طفيف عن المتوسط في الاستطلاع السابق والبالغ 57.01 دولار.

وتوقع الخبراء تحسُّن متوسط أسعار برنت من فصل لآخر بدءاً من 53.67 دولار في الربع الأول إلى 56.51 دولار في الربع الثاني، و58.69 دولار في الربع الثالث و59.78 دولار في الربع الرابع.

وبلغ متوسط سعر عقود خام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي حتى الآن حوالي 45 دولاراً للبرميل.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 55.18 دولار للبرميل في 2017، فيما بلغ متوسط سعر النفط الأمريكي 43.38 دولار منذ بداية العام الحالي.