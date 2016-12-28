أمريكا تطرد 35 دبلوماسياً روسياً وتمهلهم 72 ساعة للمغادرة

تواصل – وكالات:

طردت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو، وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة.

وقال مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة ستغلق مجمعين روسيين في ماريلاند ونيويورك يستخدمان في أنشطة مرتبطة بالمخابرات، مشيراً إلى أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من الوصول إلى المجمعين بدءاً من ظهر الجمعة، بحسب “رويترز”.

وأضاف المسؤول: أن الإجراءات الأمريكية تأتي رداً على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا، وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا لا تتسق مع مسؤولياتهم الدبلوماسية، وأكد أن هذا الإجراء يهدف لفرض تكاليف على الحكومة الروسية وتحميلها المسؤولية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية التي صدرت اليوم ستضر بالعلاقات الثنائية.