 مكة.. تبرئة 43 مواطناً من تهمة رشق لجنة التعديات بـ«عمق» | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. تبرئة 43 مواطناً من تهمة رشق لجنة التعديات بـ«عمق»

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مكة.. تبرئة 43 مواطناً من تهمة رشق لجنة التعديات بـ«عمق»

تواصل – مكة المكرمة:

برأت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة 43 مواطناً من تهمة مقاومة لجنة التعديات ورشقها بالحجارة، على خلفية حملة إزالة عقارات في قرية عمق شرقي مكة المكرمة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن لائحة الاتهام الصادرة من الادعاء العام لم تحدد هوية الأشخاص أو تحديد ‏أوصافهم؛ وهو ما لا يمكن قبوله في القضاء الجنائي؛ إذ لا بد من تحديد الفاعل وجنايته والأدلة على قيامه بذلك الفعل.

واعتبرت المحكمة أن القبض على متجمهرين دون تحديد علاقتهم بالحادثة يضعف الدعوى ويبطلها؛ وهو ما يعرف بشيوع الاتهام في الدعوى؛ أي أنه لا تقبل الدعوى الجنائية إلا بتحديد الفاعلين ‏وجريمتهم والأدلة على ذلك.

من جانبه، اعترض المدعي العام على أحكام البراءة وطلب الاستئناف، وأجيب لطلبه، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة أوقفت 43 مواطناً، تراوحت أعمارهم بين 20 – 55 عاماً، على خلفية تصدي عدد من أهالي القرية لأعمال الإزالة للتعديات الواقعة في بعض المناطق أثناء توجه معدات البلدية إلى الموقع والشروع في هدم مواقع.

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