 عُمان توضح سبب انضمامها للتحالف الإسلامي العسكري | صحيفة تواصل الالكترونية

عُمان توضح سبب انضمامها للتحالف الإسلامي العسكري

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عُمان توضح سبب انضمامها للتحالف الإسلامي العسكري

تواصل – وكالات:

أكَّدت عُمان أنَّ انضمامها إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، خاصة دور وقيادة المملكة الشقيقة بأهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.

وتعهدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها الخميس، ببذل كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي تتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيق تلك البيئة، بحسب “الإخبارية”.

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تسلَّم رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع العماني بدر البوسعيدي تتعلَّق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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