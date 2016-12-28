شاشة مكتبية جديدة من «سامسونج» بتقنية «النقطة الكمومية»

تواصل – وكالات:

أزاحت شركة سامسونج، الخميس، الستار عن شاشتها المكتبية الجديدة “سي إتش 711” CH711، التي تمتاز بأنها منحنية وتدعم تقنية “النقطة الكمومية” Quantum Dot، وتوفّر ألواناً أفضل بنسبة 125% لطيف ألوان sRGB وكفاءة في استهلاك الطاقة.

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان صحفي: إنها تعتزم عرض الشاشة الجديدة بقياسيها 27 و31.5 بوصة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 الذي تنطلق فعاليته الخميس المقبل في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

ولفتت “سامسونج” إلى أن شاشتها “سي إتش 711” المنحنية وبتقنية “النقطة الكمومية” الجديدة صُممت مع أخذ اللاعبين بعين الاعتبار، ومن المقرر طرحها تجارياً مطلع 2017.

وتأتي الشاشة الجديدة، التي تمتاز بهيكلها الأبيض اللون، بدقة 2560×1440 بكسلاً، وبانحناء يبلغ نصف قطر دائرته 1.800 ميلِّيمتر، وزاوية عرض بواقع 178 درجة.

ونبّهت “سامسونج” إلى أن شاشتي الألعاب المنحنيتين اللتين كشفت عنهما نهاية أغسطس الماضي، “سي إف جي 70″ CFG70 و”سي إف 791” CF791، ستُعرضان أيضاً خلال معرض CES 2017.

وتعرض “سامسونج” أيضاً شاشة “إس إتش 850” SH850 التي تأتي بقياسين، هما 23.8، و27 بوصة بدقة 2560×1440 بكسلاً.