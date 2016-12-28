جدة.. وافد يستولي على 3 ملايين ريال مُستغلاً تشابه اسمه مع عائلة شهيرة

تواصل – جدة:

ألقت الأجهزة الأمنية في جدة القبض على وافد يمني استولى على 3 ملايين ريال من مواطنين مستغلاً تطابق اسمه مع اسم إحدى العائلات الشهيرة في جدة بالتعاون مع مواطن.

وقالت مصادر: إن الوافد كان يستغل سيارة “رانجر روفر” حديثة، ويعرض على ضحاياه تقديم قروض مالية مقابل إفراغ عقارات يملكونها باسم شريكه الآخر على سبيل الرهن.

وأضافت المصادر: أن عدداً من الضحايا تقدموا ببلاغات ضد الوافد ومعاونه، ومن بينهم مواطنة أفادت بأنها اطلعت على إعلان بإحدى الصحف الإعلانية عن مؤسسة تقدم قروضاً بتسهيلات متعددة، فتقدمت بطلب للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف ريال، حيث طُلب منها إفراغ عقار كانت تملكه باسم المواطن “المتهم الثاني”، مضيفة أنها فوجئت بعد ذلك بعرض عقارها للبيع.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً بالسجن مدة عام للوافد وشريكه المواطن في الحق العام، فيما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، وطالبت المحكمة المتضررين برفع دعاوى في الحق الخاص لاستعادة أموالهم.