 أثناء دورية ليلية.. «شرطة الرياض» تُوقف مواطنَيْن في «نمار» بحوزتهما 200 ألف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

أثناء دورية ليلية.. «شرطة الرياض» تُوقف مواطنَيْن في «نمار» بحوزتهما 200 ألف ريال

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أثناء دورية ليلية.. «شرطة الرياض» تُوقف مواطنَيْن في «نمار» بحوزتهما 200 ألف ريال

تواصل – خالد العبدالله:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، أن الفِرق الميدانية رصدت أثناء قيامها بإجراء مسح أمني ليلي بحي نمار وحي العوالي، سيارة نوع النترا يستقلها مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ نقدي تجاوز 200 ألف ريال، وبسؤالهما لم يستطيعا إثبات مصدره.

وأضاف الميمان: أن هذه الجهود التي تسفر عن اكتشاف بعض القضايا، تأتي استمراراً للدور الذي تقوم به الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة من تغطية أمنية لجميع أحياء العاصمة، وما تبذله قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة، من جهود استباقية لمكافحة جرائم السرقات بأنواعها والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.

وكشف متحدث شرطة الرياض: أنه تم التحفظ على المتهمَيْن وتحريز المبلغ، وتسليمهما لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لاستكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص.

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