 مسلمون يؤدون 3 صلوات في ساعتين! | صحيفة تواصل الالكترونية

مسلمون يؤدون 3 صلوات في ساعتين!

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مسلمون يؤدون 3 صلوات في ساعتين!

 

تواصل ـ وكالات:

يؤدي المسلمون في شبه جزيرة إسكندنافيا، شمال القارة الأوروبية، فرائضهم الدينية طوال العام في أجواء مختلفة تماماً عن نظيرتها في سائر بلدان العالم الإسلامي.

وقال إمام المسجد الكبير في العاصمة السويدية ستوكهولم، جهاد قولاي: المسلمون في المدن الشمالية لشبه الجزيرة الإسكندنافية، مثل كيرونا السويدية، وتورومسو النرويجية، يؤدون صلوات الظهر والعصر والمغرب في ساعتين فقط.

وأضاف أن غالبية المصلين القادمين إلى المسجد الكبير في العامصمة السويدية لا يغادرونه دون أداء صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واحدة تلو الأخرى. وتابع قائلاً: “تعيش دول شبه الجزيرة حالياً أقصر نهار في العام؛ ما ينعكس بشكل طبيعي على مواقيت العبادات”.

وأضاف: “وفقاً لمواقيت الصلاة التي أعدتها رئاسة الشؤون الدينية، يؤدي المسلمون في مدن كيرونا وتورومسو، إلى جانب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، صلاة الظهر في الساعة 11:46، وبعد حوالي عشرين دقيقة يصلون العصر في 12:06، أمَّا صلاة المغرب فيؤدونها في 13:50” في حين يرفع أذان العشاء في الساعة 15:52.

وتشير إحصاءات رسمية أن عدد المسلمين في تزايد مستمر هناك، على الرغم من انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، ويُقدر عدد المسلمين في ستوكهولم وحدها بأكثر من 130 ألف نسمة من عرقيات مختلفة، بحسب دراسة نشرها المركز الإسلامي في العاصمة السويدية.

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