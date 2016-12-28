 اختصاصيون: استمرار بُحة الصوت 3 أسابيع يستدعي استشارة الطبيب | صحيفة تواصل الالكترونية

اختصاصيون: استمرار بُحة الصوت 3 أسابيع يستدعي استشارة الطبيب

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اختصاصيون: استمرار بُحة الصوت 3 أسابيع يستدعي استشارة الطبيب

تواصل – وكالات:

نصح اختصاصيون بأن بُحة الصوت تستدعي استشارة الطبيب في حال استمراها لأكثر من ثلاثة أسابيع، حيث يمكن أن تنذر حينئذ بمرض خطير، مثل سرطان الحنجرة الذي يمكن علاجه إذا تم تشخيصه مبكراً.

وبحسب الأطباء، غالباً ما تكون بحة الصوت ظاهرة مصاحبة لنزلة البرد، أو قد ترجع إلى إجهاد الأحبال الصوتية، أو بعد تشجيع الفريق الرياضي المحبب بحماس شديد.

وذكر الأطباء أنه في هذه الحالات يمكن مواجهة بحة الصوت من خلال الراحة والإكثار من السوائل، ومن المفيد أيضاً تناول خلاصات الأعشاب الطبية، في صورة شاي مثلاً، كالنعناع، والينسون، والزعتر، حيث إنها تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات من ناحية، وتعتني بالأغشية المخاطية من ناحية أخرى. ومن المهم أيضاً التنفس عبر الأنف وليس عبر الفم، حيث يتم بذلك فلترة الهواء وتدفئته وترطيبه.

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