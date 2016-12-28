 دراسة: الاستحمام الصباحي يعزز الإبداع ويقي من التوتر | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: الاستحمام الصباحي يعزز الإبداع ويقي من التوتر

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دراسة: الاستحمام الصباحي يعزز الإبداع ويقي من التوتر

تواصل ـ وكالات:

كشفت دراسة علمية حديثة أن توقيت الحمام يؤثر على الحالة الذهنية، ووجد الباحثون أن الاستحمام في الصباح يحفز الإبداع والعمل، في حين أن الاستحمام مساءً يساعد الذين يجدون صعوبة في الحصول على النوم.

وقال الدكتور “شيلي كارسون”، المحاضر في علم النفس في جامعة هارفارد، إن الاستحمام في الصباح يساعد أولئك الذين يشعرون بالتوتر والإجهاد؛ بسبب العمل أو الضغوط، لافتاً إلى أنه يعزز الاستيقاظ والإبداع.

وأوضح “كارسون” أن الاستحمام ليلاً مفيداً جداً؛ لأنه ينظم درجة حرارة الجسم التي يمكن أن تساعد على النوم بشكل أكثر سهولة ويسر.

وأشار الدكتور “كريستوفر وينى”، من الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، إلى أن التبريد السريع بعد الخروج من الحمام يمثل محفزاً طبيعياً للنوم.

وأخيراً أضاف الدكتور “ديريك تشان”، طبيب الأمراض الجلدية والتجميل في نيويورك، أن استخدام الماء الساخن جداً يمكن أن يقلل من رطوبة الجلد، ويزيل العديد من المواد المرطبة الطبيعية في الجلد؛ لذلك يجب أخذ الحمام بماء فاتر وليس ساخناً.

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