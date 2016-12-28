تعرف على السيارة الأكثر مبيعاً في المملكة هذا العام

تواصل – وكالات:

تمكَّنت هيونداي أكسنت من تسجيل نفسها في صدارة مبيعات السيارات في المملكة للعام 2016، بعد بيع 25,536 سيارة، بالرغم من تراجع مبيعاتها في السوق المحلي بنسبة 17.4%.

كما شهد السوق مفاجأة جديدة، بدخول سيارة مازدا 6 ضمن قائمة السيارات الـ 10 الأكثر مبيعاً هذا العام، في حدث غير مسبوق.

وحلَّت هيونداي إلنترا، في المركز الثاني بمبيعات وصلت إلى 21,967 سيارة، وهي أقل بنسبة 25.6% عن مبيعاتها في العام الماضي، أما تويوتا هايلوكس التي تصدَّرت المبيعات في العامين الماضيين حلَّت ثالثاً بواقع 20,789 سيارة مباعة بتراجع كبير، وصل إلى 41.8% من إجمالي مبيعاتها العام الماضي.