 زوجة القاضي المختطف للإعلام: اكتفوا بما تنشره الجهات الأمنية | صحيفة تواصل الالكترونية

زوجة القاضي المختطف للإعلام: اكتفوا بما تنشره الجهات الأمنية

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زوجة القاضي المختطف للإعلام: اكتفوا بما تنشره الجهات الأمنية

تواصل – القطيف:

دعت زوجة قاضي دائرة الأوقاف والمواريث المختطف بمحافظة القطيف، الشيخ محمد الجيراني، جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم استغلال حادثة اختطاف القاضي لتوجيه الاتهامات، مشددة على أهمية التوقف عن نشر الشائعات حول الحادث.

وقالت زوجة القاضي: ‘‘إنه من المهم الاكتفاء بما تنشره الجهات الأمنية فقط؛ حفاظاً على سير التحقيقات الأمنية‘‘، مؤكدة أنه لا يحق لأي جهة التصريح بأي مستجدات حول القضية، سوى المصرح لهم، وعائلته من الدرجة الأولى، سائلة الله أن يعيد زوجها سالماً إلى ذويه بحسب ‘‘الرياض‘‘.

يشار إلى أن القاضي محمد الجيراني، تعرض للاختطاف من أمام منزله في جزيرة تاروت قبل أكثر من أسبوعين، وهي حادثة لقيت إدانة واسعة من كافة أبناء وأطياف المجتمع في أنحاء المملكة.

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