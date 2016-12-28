 «صحة جازان»: ملتزمون بالتحقيق في كل المخالفات بكل دقة وأمانة | صحيفة تواصل الالكترونية

«صحة جازان»: ملتزمون بالتحقيق في كل المخالفات بكل دقة وأمانة

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«صحة جازان»: ملتزمون بالتحقيق في كل المخالفات بكل دقة وأمانة

تواصل – جازان:

شددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، على التزامها بالتحقيق والتحقق من كافة المخالفات والأحداث التي تتطلب سرعة المساءلة، وفق الأنظمة وبكل دقة وأمانة؛ تبعاً لنتائج نظر جهات الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة جازان، نبيل غاوي، أن المديرية ملتزمة تجاه كافة المخالفات أو الأحداث التي تتطلب التحقيق والتعامل، مؤكداً أن إجراءات الموارد البشرية وصرف المستحقات، تتم بشكل معتاد، وفي حال وجود ملاحظة لدى أي زميل عليه التواصل بالقنوات المخصصة لذلك، بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وأضاف غاوي: حرصاً من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات للموظفين والإجابة على استفساراتهم، فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة، حيث يمكن الاتصال من قبل الموظف على الرقم 0112124247 خلال ساعات العمل، وطلب أي معلومة، أو تقديم شكوى، أو متابعة، حيث إن هذه الخدمة مقدمة من قبل وكالة الموارد البشرية.

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