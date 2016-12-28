ارتفاع أسعار الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار

تواصل – وكالات:

صعد الذهب لأعلى مستوى له في أسبوعين يوم الخميس، مع تراجع الدولار والعائد على السندات الأمريكية؛ بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وبحسب رويترز، فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1150.26 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 ديسمبر. وبحلول الساعة 11.22 بتوقيت جرينتش بلغ المعدن الأصفر 1146.16 دولار للأوقية، مسجلاً زيادة نسبتها 0.4 بالمائة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 6.30 دولار إلى 1147.10 دولار للأوقية، فيما انخفض الذهب بأكثر من ثمانية بالمائة في نوفمبر تشرين الثاني، مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة بعدما أثار انتخاب دونالد ترامب تكهنات بأن التزامه بالإنفاق على البنية التحتية سيعزز النمو.