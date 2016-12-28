مدرب غوص يوضح لـ«تواصل» حقيقة مقطع «القرش» بشواطئ عسير

تواصل – علي آل هاشم:

انتشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق “الواتساب” مقطع فيديو عن تواجد كمية من أسماك القرش بالقرب من كورنيش مرسى النفود في محافظة البرك بمنطقة عسير.

وأوضح مدرب الغوص ورئيس رابطة غواصي عسير، محمد الشهراني، لـ”تواصل”: أن سمك القرش لا يظهر في مجموعات، كما أن أسماك القرش تسبح مسافات وزعانفها خارج الماء، أما سمك الدلفين فتكون زعانفه على سطح الماء ويغوص ويرجع للسطح مرة، مبيناً أن ما ظهر في المقطع هو سمك الدلفين وليس القروش.

وأضاف الشهراني أن الخور فيه أسماك كثيرة، ومنها القرش والدلافين، ولا تشكل أي خطورة على السباحين ولم تسجل أي حالة هجوم قرش على السباحين.