 مدرب غوص يوضح لـ«تواصل» حقيقة مقطع «القرش» بشواطئ عسير | صحيفة تواصل الالكترونية

مدرب غوص يوضح لـ«تواصل» حقيقة مقطع «القرش» بشواطئ عسير

0

تواصل – علي آل هاشم:

انتشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق “الواتساب” مقطع فيديو عن تواجد كمية من أسماك القرش بالقرب من كورنيش مرسى النفود في محافظة البرك بمنطقة عسير.

وأوضح مدرب الغوص ورئيس رابطة غواصي عسير، محمد الشهراني، لـ”تواصل”: أن سمك القرش لا يظهر في مجموعات، كما أن أسماك القرش تسبح مسافات وزعانفها خارج الماء، أما سمك الدلفين فتكون زعانفه على سطح الماء ويغوص ويرجع للسطح مرة، مبيناً أن ما ظهر في المقطع هو سمك الدلفين وليس القروش.

وأضاف الشهراني أن الخور فيه أسماك كثيرة، ومنها القرش والدلافين، ولا تشكل أي خطورة على السباحين ولم تسجل أي حالة هجوم قرش على السباحين.

شاهد ايضا

«شؤون الحرمين»: دراسة حول استخدام نظم المحاكاة لتنظيم الدخول والخروج للحِجر

«شؤون الحرمين»: دراسة حول استخدام نظم المحاكاة لتنظيم الدخول والخروج للحِجر

زوجة القاضي المختطف للإعلام: اكتفوا بما تنشره الجهات الأمنية

زوجة القاضي المختطف للإعلام: اكتفوا بما تنشره الجهات الأمنية

«المرور» و«النقل العام» يسمحان لـ«الكدادين» بتشغيل سياراتهم الخاصة

«المرور» و«النقل العام» يسمحان لـ«الكدادين» بتشغيل سياراتهم الخاصة

الحكومة المصرية توافق على اتفاقية «تيران وصنافير» وتحيلها لمجلس النواب

الحكومة المصرية توافق على اتفاقية «تيران وصنافير» وتحيلها لمجلس النواب

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>