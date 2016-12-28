 «المرور» و«النقل العام» يسمحان لـ«الكدادين» بتشغيل سياراتهم الخاصة | صحيفة تواصل الالكترونية

«المرور» و«النقل العام» يسمحان لـ«الكدادين» بتشغيل سياراتهم الخاصة

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«المرور» و«النقل العام» يسمحان لـ«الكدادين» بتشغيل سياراتهم الخاصة

تواصل – الرياض:

وقعت هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور، محضر اتفاق بينهما، يقضي بالسماح للأفراد ‘‘الكدادين‘‘ في نقل الركاب باستخدام مركباتهم الخاصة، حسبما ذكرت وزارة النقل.

وقالت الوزارة ‘‘إن الاتفاق ينص على التسجيل والارتباط بالمنشآت المؤهلة، من قبل وزارة النقل لممارسة توجيه المركبات وفق الضوابط والشروط التي أعدتها الوزارة‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضافت الوزارة: أنها أصدرت شروطاً وإجراءات تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة؛ وذلك لضبط وتنظيم النشاط، المتضمن السماح للمواطنين الأفراد بالعمل بمركباتهم الخاصة، من خلال المنشآت المؤهلة.

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