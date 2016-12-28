مكة.. «المهارات التطبيقية» ورشة عمل لنشر مفهوم القيم الإسلامية واقعياً

تواصل – سامي الثبيتي:

دشن وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، الدكتور محمد عطية الحارثي، ورشة عمل عن المشاريع المقترحة لمادة المهارات التطبيقية ومجالاتها، والتي تستهدف طلاب وطالبات النظام الفصلي بالمدارس الثانوية بتعليم مكة المكرمة بفندق الفورمنت اليوم الخميس.

حضر الورشة، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن مهدي الحارثي، ومساعده للشؤون التعليمية، والمشرف العام على النظام الفصلي خالد القريشي، ومدير إدارة التخطيط أحمد فيصل الغامدي، وعدد من القيادات والمشرفين التربويين من قطاعي البنين والبنات.

بداية.. عبر وكيل الوزارة، في كلمته بهذه المناسبة، عن سعادته بتدشين الورشة في مكة المكرمة، التي جاءت في وقتها لتكون التحدي الحقيقي لتحويل القيم الإسلامية من التعليم النظري في المناهج الدراسية لواقع مطبق ومعيش في الحياة اليومية للطلاب.

وأشار إلى أن مادة المهارات التطبيقية تعتمد على المشروعات التطبيقية، ولا تعتمد على التلقين والتعليم الأحادي، ولا تهتم بنجاح الطالب بقدر ما تهتم بتطبيق ما يتعلمه سلوكياً، مؤكداً أن هذه الورشة انطلاقة لمفهوم جديد في العمل التطوعي لقيم عظيمة في غير المملكة، لما لها من اختصاص بخدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن في العمرة والحج والمشاعر، ومدينتي مكة والمدينة المنورة.

كما أشاد الدكتور الحارثي، بإدارة تعليم مكة ومبادراتها التي لا تتوقف، والتي تحمل في طياتها الكثير من التميز والجودة في خدمة ضيوف الرحمن والحرم الشريف والمجتمع المكي، مشيراً إلى أنها من الإدارات التعليمية التي تتجاوب سريعاً، وتتحرك سريعاً وتنجز بفعالية، وكل مبادراتها ومنجزاتها محل الإعجاب والتقدير لدى مسؤولي الوزارة.

وأوضح الحارثي: أن لدى وكالة الوزارة للمناهج والبرامج التربوية خمس مبادرات تطويرية، وهي: تطوير بنية المناهج لتكون معتمدة على الطالب، دون إغفال لدور المعلم فهو الركن الأساس، وتطوير التعليم الابتدائي وخاصة فيما يتعلق باللغة العربية، وبناء 3000 ورشة فنية في المدارس الثانوية لتعزيز اتجاهات الطلاب في اكتساب المهن الأساسية المرتبطة بحياتهم اليومية، وتطوير مصفوفة للمهارات الشخصية في المناهج، وذلك بمزج مهارات القرن21 وغيرها بالمهارات الإسلامية في المناهج، بالإضافة لتطوير التقويم.

فيما أعرب مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، عن سعادته بانطلاقة هذه الورشة المختصة بتفعيل آليات تطبيق مادة المهارات التطبيقية في النظام الفصلي للتعليم الثانوية، لتكون أسلوب حياة في خدمة ضيوف الرحمن، معتبراً أنها نقطة تحول وانطلاقة نحو التميز أن تكون الوزارة وإدارة تعليم مكة يبنيان منهج حياة لأبناء مكة يعزز التوجه نحو تحقيق رؤية المملكة المستقبلية.

وبين المدير العام: أن أبناءنا في مراحل التعليم العام هم من سيقودون تلك الرؤية وسيحققون الفارق، ويقدمون المملكة بثوبها الإسلامي والعربي الذي أكدت عليه الرؤية في تعميق مكانتها الإسلامية والعربية، مشيراً إلى أن مكة هي أعظم مكانة للمملكة حيث يتجه لها ملايين المسلمين بصلاتهم ودعائهم ويؤدون فيها عباداتهم من عمرة وحج وزيارة.

وشكر المدير العام وكيل الوزارة الدكتور محمد بن عطية الحارثي، على تعزيزه وتشجيعه لهذه المبادرة الهادفة، والعمل على تطويرها وتطبيقها ميدانياً بما يحقق الأهداف المرجوة منها، ويعزز التكامل بين المناهج الدراسية والممارسات اليومية لأبنائنا الطلاب والطالبات، خاصة أن مكة تشهد حراكاً عظيماً متزايداً في استضافة الحجاج والمعتمرين والزوار، متزامناً مع استهداف المملكة لاستضافة 15 مليون زائر من خلال برنامج التحول الوطني 2020. كما شكر المدير العام مدير إدارة التخطيط والتطوير أحمد الغامدي ومنسوبي إدارته (بنين وبنات) على الإعداد الاحترافي المتميز والمتكامل لإنجاح الورشة في زمن قياسي.

بعد ذلك قدمت مشرفة النظام الفصلي شهرة عبيد اللحياني من تعليم مكة، ورقة عن تطبيق النظام الفصلي بكل ما يشتمل عليه من إصدارات ومهارات وأهداف ومجالات، ثم تحدث المشرف العام على النظام الفصلي خالد القريشي عن المادة من حيث التأسيس والمنهجية والتطبيق والاختصاص.

يذكر أن ورش العمل اشتملت على خمسة مجالات في مادة المهارات التطبيقية، وشارك بها 60 مختصاً من قطاعي (البنين والبنات) من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.