العيسى: سلم الرواتب الجديد للمعلمين قيد الإقرار

تواصل – الرياض:

أعلن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أن سلم الرواتب الجديد للمعلمين قيد الإقرار، قائلاً: “ستخرج اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد، بعد اعتمادها من الجهات العليا”.

وأشار الوزير في رده على سؤال عن مشروع دراسة المناهج التعليمية ومراجعتها، إلى تشكيل لجان استشرافية تعمل على تقييم واقع المناهج وحاجتها للتطوير والتغيير.

وأوضح العيسى: أن المناهج تخضع للتطوير والتطبيق ووزارة التعليم تدرس كيفية المناهج، وهناك ورش عمل استشرافية لمستقبل المناهج ستخرج برؤية جديدة، والمهم في ذلك آلية التطبيق وقدرات المعلمين.

ولفت وزير التعليم إلى أن المعجم الذي تم تدشينه، أمس، هو نتاج ثمرة نتاج مجموعة من الباحثين، ونتطلع للتعاون مع المدينة في مشاريع جديدة، بحسب “عكاظ”.

وحول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة قال: “ستخرج اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد، بعد اعتمادها من الجهات العليا”.

ونوه الوزير إلى الدعم الذي يجده الحقل التربوي من قيادة المملكة، مؤكداً أنه لا توجد عقبات أمام التعليم، وأضاف أن الوزارة قطاع كبير وضخم، والإلمام بكافة التفاصيل يحتاج إلى وقت.