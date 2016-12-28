«تيودور كاراسيك» لـ«تواصل»: انضمام عُمان لـ«التحالف» دليل على وحدة «المجلس الخليجي»

تواصل – ترجمة:

اعتبر الدكتور تيودور كاراسيك كبير مستشاري مركز “جلف ستات أنالايتكس” في واشنطن، طلب عُمان الانضمام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مؤشراً كبيراً على وحدة مجلس التعاون الخليجي؛ تحسّباً لمزيد من التوترات الطائفية بين دول الخليج وإيران.

وقال الدكتور كاراسيك في تصريح خاص لـ”تواصل” عبر البريد الإلكتروني: إن عمان كانت تفخر بنفسها في حيادها بشأن مجموعة واسعة من القضايا، وكانت منصة بين الغرب وإيران، لافتاً إلى أنّ موقع عُمان الاستراتيجي يجعل انضمامها لـ”التحالف” لمحاربة الإرهاب أمراً منطقياً في ضوء المواجهة الطائفية الحالية.

وذكر الدكتور كاراسيك: أن المملكة وحلفاءها يرصون صفوفهم تحسباً لمزيد من العدوانية من قِبل إيران في 2017م، خاصة أن طهران تمد المتمردين الحوثيين عسكرياً في اليمن.