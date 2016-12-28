 سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7210 نقاط | صحيفة تواصل الالكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7210 نقاط

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7210 نقاط

تواصل – واس:

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضاً 30.23 نقطة ليقفل عند مستوى 7210.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 309 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الحمادي، وساسكو، وتْشب العربية للتأمين التعاوني، والاتحاد التجاري، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نماء للكيماويات، وسبكيم العالمية، وصدق، ومجموعة الحكير، وساكو، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.88 % و 2.74% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وكيمانول، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، والإنماء، والراجحي، والمصافي هي الأكثر نشاطاً في القيمة .

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