 إيداع معاش شهر ربيع الآخر لمستفيدي الضمان | صحيفة تواصل الالكترونية

إيداع معاش شهر ربيع الآخر لمستفيدي الضمان

0
إيداع معاش شهر ربيع الآخر لمستفيدي الضمان

تواصل ـ خالد العبدلله:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس مبلغ معاشات شهر ربيع الآخر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين بلغت 1,207,520,213 مليار ريال لـ829,395 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وقال الصبحي: إنه تمّ صرف معاش ربيع الآخر للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”.

وأكّد الصبحي، أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين بالإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية وفتح حساب بنكي شخصي للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد.

ولفت إلى أنّ نسبة مستفيدي الضمان الذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية بلغت نحو 82% من العدد الإجمالي لنسبة المستفيدين.

وأطلقت الوزارة مشروع التحديث في الأول من صفر الماضي، مستهدفة تحديث بيانات أكثر من مليون وثلاثمائة ألف، منهم 837 ألف أسرة ضمانية، و470 ألف معاق.

ويهدف المشروع الذي يستمر 6 أشهر إلى تحديث البيانات “الاسم، السن، العنوان، الرقم البنكي”، وتحديث البيانات الصحية.

شاهد ايضا

نوم الفقراء والمُدمنين في القبور يُثير موجة غضب في إيران

نوم الفقراء والمُدمنين في القبور يُثير موجة غضب في إيران

«وول ستريت جورنال» تكشف: واشنطن عقدت صفقات تسليح سرية مع طهران لتمرير «النووي»

«وول ستريت جورنال» تكشف: واشنطن عقدت صفقات تسليح سرية مع طهران لتمرير «النووي»

قبل سريان وقف إطلاق النار.. طائرات «الأسد» تقتل 15 مدنياً بينهم أطفال

قبل سريان وقف إطلاق النار.. طائرات «الأسد» تقتل 15 مدنياً بينهم أطفال

«بنتن»: وجهنا الدعوة إلى «إيران» لتنظيم إجراءات قدوم الحجاج

«بنتن»: وجهنا الدعوة إلى «إيران» لتنظيم إجراءات قدوم الحجاج

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>