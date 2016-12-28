إيداع معاش شهر ربيع الآخر لمستفيدي الضمان

تواصل ـ خالد العبدلله:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس مبلغ معاشات شهر ربيع الآخر لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين بلغت 1,207,520,213 مليار ريال لـ829,395 ألف أسرة مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وقال الصبحي: إنه تمّ صرف معاش ربيع الآخر للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق “الآيبان”، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع “مدى”.

وأكّد الصبحي، أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة المنصرمة على إنهاء إجراءات الصرف، مع حثها للمستفيدين بالإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية وفتح حساب بنكي شخصي للتعجيل بنقل مخصصاتهم المالية في الحساب الشخصي للمستفيد.

ولفت إلى أنّ نسبة مستفيدي الضمان الذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية بلغت نحو 82% من العدد الإجمالي لنسبة المستفيدين.

وأطلقت الوزارة مشروع التحديث في الأول من صفر الماضي، مستهدفة تحديث بيانات أكثر من مليون وثلاثمائة ألف، منهم 837 ألف أسرة ضمانية، و470 ألف معاق.

ويهدف المشروع الذي يستمر 6 أشهر إلى تحديث البيانات “الاسم، السن، العنوان، الرقم البنكي”، وتحديث البيانات الصحية.