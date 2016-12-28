 «المغامسي»: على الأمة أن تدعم «الشعب السوري» ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً | صحيفة تواصل الالكترونية

«المغامسي»: على الأمة أن تدعم «الشعب السوري» ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً

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تواصل- خالد العبدالله:

أكد الداعية الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أن الشعب السوري يعاني أموراً عظاماً من أظهرها تسلط نظامه عليه، والآخر تكالب بعض أعداء الأمة بأن جعلوا من هذ النظام مطية للوصول إلى غايات ما كان لهم أن يصلوا إليها.

وأضاف: “أن الشعب السوري كان ومازال يضحي بالكثير أرواحاً وأموالاً ومنازل حتى شُرد أكثرهم فضلاً عمن سبقونا إلى الله شهداء والجرحى والنازحين”

وطالب المغامسي، خلال لقاء مع قناة الإخبارية، الأمة الإسلامية أن تداوي جراح الشعب السوري ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وتخفف عليه ما يعانيه من أمور عظام.

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