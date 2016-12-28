نوم الفقراء والمُدمنين في القبور يُثير موجة غضب في إيران

تواصل – وكالات:

نشرت وسائل إعلام إيرانية، صوراً تظهر نحو 50 فقيراً ومدمناً ينامون في قبور داخل مقبرة “شهريار” غرب طهران، مما أثارت موجة كبيرة من السخط في طهران.

وأعرب المخرج أصغر فرهدي في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني عن شعوره بالخزي بعد انتشار صور النوم داخل القبور بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب فرهدي في رسالة، نشرت الثلاثاء الماضي، على وسائل التواصل الاجتماعي “رأيت التقرير عن حياة رجال ونساء وأطفال في قبور داخل مقبرة قرب طهران، فامتلأ كياني بالخزي والحزن”.

ونشرت صحيفة “شهروند” تقريراً مصوراً بشأن الذين ينامون داخل قبور فارغة حفرت مسبقاً، ونقلت عن أحد المشردين قوله “ألسنا بشراً؟ هل نحن غرباء؟ ألسنا إيرانيين؟”.

وتزايدت نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة في إيران، وارتفع معدل البطالة من 10,6% عام 2014 إلى 12,7% العام الحالي، فيما بلغت نسبة البطالة بين الشباب بين سن 15 إلى 29 عاما 27%.