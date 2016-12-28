 الدمام.. الإطاحة بـ3 مواطنين أحرقوا شقة سكنية وتسببوا في وفاة مواطن وطفل | صحيفة تواصل الالكترونية

الدمام.. الإطاحة بـ3 مواطنين أحرقوا شقة سكنية وتسببوا في وفاة مواطن وطفل

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الدمام.. الإطاحة بـ3 مواطنين أحرقوا شقة سكنية وتسببوا في وفاة مواطن وطفل

تواصل ـ خالد العبدلله:

أطاحت شرطة الدمام، بـ3 مواطنين تسببوا في وفاة مواطن سبعيني وإصابة ابنه واختناق 5 نساء، بالإضافة إلى وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر عامين، إثر قيام المتهمين بحرق إحدى الشقق السكنية في حي البادية.

وبعد اشتباه شرطة الدمام في جنائية الحريق باشرت الجهة المختصة إجراءات الضبط الجنائي للحادث، وتوصلت نتائج الاستجوابات والتحريات الأولية إلى تورّط أحد المتهمين “مواطن”، حيث تبين أنه تسلّل إلى العمارة السكنية وأشعل النار في مقدمة الشقة بمشاركة اثنين من المواطنين، بسبب خلاف سابق مع ابن صاحب الشقة.

وأوقفت الجهات المختصة المتهم وشريكيه ـ في العقد الثالث من العمر، تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.

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