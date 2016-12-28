السجن 6 سنوات لمواطن تأثر بـ«داعش» وتستر على مشبوهين

تواصل – علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية) بالسجن (6) سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة ست سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.

جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بمتابعة المواد الإعلامية التي تمجد تنظيم (داعش) الإرهابي وتأثره بها وإعجابه بذلك التنظيم، وعلمه بسفر اثنين من أقاربه إلى سوريا وانضمام أحدهما إلى ذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عنهما وتواصله معهما أثناء وجودهما هناك.

كما أدين المتهم بالتستر على قيام الثاني بتزويده بمعرف بموقع في التواصل الاجتماعي (تويتر) جميع المتابعين فيه من أعضاء التنظيم الإرهابي، واستلامه أغراضا ومبالغ مالية وتسليمها لأشخاص مشبوهين بناءً على طلب الأخير.

وجاء في حيثيات الحكم أيضا أنه أعد وخزن وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برامج التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في الاطلاع على المواد الإعلامية التي تمجد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وفي التواصل مع أقاربه أثناء وجودهما في مواطن الصراع والفتنة.