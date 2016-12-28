 السجن 6 سنوات لمواطن تأثر بـ«داعش» وتستر على مشبوهين | صحيفة تواصل الالكترونية

السجن 6 سنوات لمواطن تأثر بـ«داعش» وتستر على مشبوهين

0
السجن 6 سنوات لمواطن تأثر بـ«داعش» وتستر على مشبوهين

تواصل – علي الصغير:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية) بالسجن (6) سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة ست سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.

جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بمتابعة المواد الإعلامية التي تمجد تنظيم (داعش) الإرهابي وتأثره بها وإعجابه بذلك التنظيم، وعلمه بسفر اثنين من أقاربه إلى سوريا وانضمام أحدهما إلى ذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عنهما وتواصله معهما أثناء وجودهما هناك.

كما أدين المتهم بالتستر على قيام الثاني بتزويده بمعرف بموقع في التواصل الاجتماعي (تويتر) جميع المتابعين فيه من أعضاء التنظيم الإرهابي، واستلامه أغراضا ومبالغ مالية وتسليمها لأشخاص مشبوهين بناءً على طلب الأخير.

وجاء في حيثيات الحكم أيضا أنه أعد وخزن وأرسل ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدامه برامج التواصل الاجتماعي بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في الاطلاع على المواد الإعلامية التي تمجد التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وفي التواصل مع أقاربه أثناء وجودهما في مواطن الصراع والفتنة.

شاهد ايضا

نوم الفقراء والمُدمنين في القبور يُثير موجة غضب في إيران

نوم الفقراء والمُدمنين في القبور يُثير موجة غضب في إيران

«وول ستريت جورنال» تكشف: واشنطن عقدت صفقات تسليح سرية مع طهران لتمرير «النووي»

«وول ستريت جورنال» تكشف: واشنطن عقدت صفقات تسليح سرية مع طهران لتمرير «النووي»

قبل سريان وقف إطلاق النار.. طائرات «الأسد» تقتل 15 مدنياً بينهم أطفال

قبل سريان وقف إطلاق النار.. طائرات «الأسد» تقتل 15 مدنياً بينهم أطفال

«بنتن»: وجهنا الدعوة إلى «إيران» لتنظيم إجراءات قدوم الحجاج

«بنتن»: وجهنا الدعوة إلى «إيران» لتنظيم إجراءات قدوم الحجاج

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>