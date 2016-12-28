«الضمان الصحي» يتوعد المؤسسات غير الملتزمة بالتأمين لأسرة العامل

تواصل – الرياض:

هدَّد مجلس الضمان الصحي التعاوني، بوقف خدمات مكتب العمل عن الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بشمول أفراد أسرة العامل كافة في القطاع الخاص بالتأمين.

وقال رئيس قسم علاقات الشركاء بالمجلس محمد الشغرود، خلال ورشة عمل أُقيمت بغرفة الدمام: “إن عدم شمول أفراد أسرة العامل كافة بالتأمين، يعد مخالفة صريحة، حيث إن النظام ينص على التأمين على أفراد العائلة كافة”، بحسب “عكاظ”.

وأكد “الشغرود” تلقي المجلس شكاوى عديدة بشأن حرمان بعض أفراد العائلات من التأمين، لافتاً إلى أن المجلس يمهل الشركات المخالفة فترة زمنية، ومن ثم يوقف عنها خدمات مكتب العمل، بالإضافة لعدم قدرتها على تحصيل المستخلصات المالية لدى الجهات الحكومية.

ودعا “الشغرود” المتضررين كافة من عدم شمول أفراد العائلة بالتأمين الصحي للتقدم بشكاوى للمجلس، مؤكداً أن المجلس ملتزم بسرية الشكاوى وعدم الإفشاء عن الأسماء.