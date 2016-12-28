«الإسكان» توقع اتفاقية لإنشاء 5 آلاف وحدة في عدة مناطق

تواصل – واس:
وقّعت وزارة الإسكان اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري تصميم وإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في عدد من مدن ومحافظات المملكة ضمن إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقر مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخرا.
واعتمدت الوزارة ضمن معايير اختيار المطورين القدرة المالية للشركات وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني “إسكان”.
وأكد البيان أن الإسكات تطلع على التجارب الإسكانية العالمية والمحلية وتعمل على دراستها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية وذلك لإيجاد منتجات سكنية بأسعار متنوعة تتناسب مع قدرة المواطنين وإيجاد برامج تمويلية تكون مدعومة من الدولة، مبينا أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محلية ودولية لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى مناطق المملكة كافة.