وزير الحرس الوطني: شبابنا ليسوا بحاجة للتجنيد الإجباري

تواصل – الرياض:

قال وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله: إنّ شباب الوطن ليسوا بحاجة للتجنيد الإجباري.

وأضاف خلال افتتاحه قرية التدريب الأمنية بالحرس الوطني في خشم العان، أمس الأربعاء: أن هناك طلباً كبيراً للالتحاق بالسلك العسكري متى ما توفّرت الوظائف، مؤكداً استعداد رجال الوطن وشبابها للتضحية من أجل الوطن.

وأكد الأمير متعب، أن الحرس الوطني درع حصينة للدفاع عن حدود الوطن في مهمته القتالية مع وزارة الدفاع، وحفاظاً لأمنه واستقراره عبر مهمته الأمنية مع وزارة الداخلية.

وأوضح الأمير متعب، أن طيران الحرس الوطني جاهز للمهمات التي تطلب منه وتحت أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في أي وقت.

ولفت إلى أن القرية الأمنية بالحرس الوطني سيكون لها فروع في مناطق عِدّة لتأهيل الأفراد من الحرس الوطني متى ما تم الاحتياج إلى ذلك.

وبيّن الأمير متعب، أن الفرد من الحرس الوطني تدّرب على جميع فنون القتال في الجبال، والسهول، وتنوّعت التدريبات بين الأمن والحروب، مشيراً إلى أنّ افتتاح قرية للتدريب تستفيد منها القطاعات كافة.