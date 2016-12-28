 «أوقاف الراجحي» تدعم 1890 طالباً من الدول الإسلامية بالدورات الشرعية والدعوية | صحيفة تواصل الالكترونية

«أوقاف الراجحي» تدعم 1890 طالباً من الدول الإسلامية بالدورات الشرعية والدعوية

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«أوقاف الراجحي» تدعم 1890 طالباً من الدول الإسلامية بالدورات الشرعية والدعوية

تواصل ـ خالد العبدلله:

قال مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم المرزوقي: إنّ أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، قدّمت دورات شرعية ودعوية استفاد منها أكثر من 1890 طالباً في عدد من الدول الإسلامية.

ونبّه المرزوقي، خلال زيارته لأوقاف الراجحي ولقائه أعضاء بمجلس الإدارة، إلى أنّ مجموع ما أنفقته إدارة أوقاف الراجحي في إطار تعاونها مع الجامعة تجاوز 16 مليون ريال.

واطلع المرزوقي، على المشروعات الخيرية المتنوعة التي تُقدمها إدارة الأوقاف، وبحث وتوطيد سبل التعاون والشراكة بين الجانبين، مثمّناً برامج المنح الدراسية التي قدمتها الإدارة للطلبة المسلمين من مختلف دول العالم بشتى التخصصات العلمية سيما التخصصات الشرعية والعلوم العربية.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لإدارة أوقاف الراجحي عبدالسلام بن صالح الراجحي، زيارة المرزوقي دليل على عمق وطيب العلاقة بين الجانبين، لافتاً إلى أنّ اللقاء ناقش البرامج التعليمية والاقتراحات العلمية الجديدة التي يمكن تنفيذها مستقبلاً لدعم وتأصيل العلوم العربية والشرعية والإسلامية ونشرها عالمياً.

وأكّد الراجحي أن إدارة الأوقاف تولي طلاب المنح الدراسية عناية خاصة, إدراكاً منها بأهمية تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا دعاة على منهج أهل السنة والجماعة ويكونوا دعاة علم في بلدانهم بعد اكتسابهم للعلوم الشرعية في الجامعات الوطنية العريقة.

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